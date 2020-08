Scuola, Gualtieri: «Firmato il decreto per l’assunzione di 80mila docenti». A Milano termoscanner per asili e nidi (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 agosto)Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha Firmato il decreto finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 80mila docenti, proposto dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. «Una buona notizia per gli insegnanti precari e per gli studenti che avranno così garantita la continuità didattica». ha commentato su Facebook. «L’istruzione e la ripartenza della Scuola sono priorità per questo Governo». Giorni difficili invece per Francesco Boccia, ministro agli Affari Regionali, impegnato nella mediazione con le Regioni. Che però non perde l’ottimismo: «Sono sicuro che a settembre partiremo in sicurezza», ha detto a seguito ... Leggi su open.online

NicolaPorro : I prof. non vogliono tornare a #scuola.Corsera, sono almeno 250 mila. Fubini mostra la balla del ministro … - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: #Scuola, l'annuncio del ministro Gualtieri: «Assunzione a tempo indeterminato per 80mila docenti. Firmato il decreto» https:/… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Scuola, l'annuncio del ministro Gualtieri: «Assunzione a tempo indeterminato per 80mila docenti. Firmato il decreto» https:/… - leggoit : #Scuola, l'annuncio del ministro Gualtieri: «Assunzione a tempo indeterminato per 80mila docenti. Firmato il decret… - VittorioCurro : RT @NicolaPorro: I prof. non vogliono tornare a #scuola.Corsera, sono almeno 250 mila. Fubini mostra la balla del ministro #Gualtieri del 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Gualtieri Scuola, Gualtieri: «Firmato il decreto per l’assunzione di 80mila docenti». A Milano termoscanner per asili e nidi Open ELENA BONETTI/ “Scuola, medici in classe grazie ai soldi del Mes”

Assegno universale per i figli, Elena Bonetti accelera: “Occorre metterlo al centro della riforma fiscale. Le risorse si possono e devono trovare”. Dall’assegno universale per i figli al dossier scuol ...

Scuola, dalla Conferenza Stato regioni ok all'unanimità al protocollo sicurezza Covid

La Conferenza Unificata Stato-Regioni ha approvato il documento dell'Iss "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", sul ...

Assegno universale per i figli, Elena Bonetti accelera: “Occorre metterlo al centro della riforma fiscale. Le risorse si possono e devono trovare”. Dall’assegno universale per i figli al dossier scuol ...La Conferenza Unificata Stato-Regioni ha approvato il documento dell'Iss "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", sul ...