Scuola, Gualtieri firma decreto per assunzione 80 mila docenti (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Buone nuove per la Scuola che si prepara ad assumere 80mila nuovi docenti. Lo ha annunciato il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in un post su Twitter. “firmato il decreto finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 80mila docenti. Una buona notizia per gli insegnanti precari e per gli studenti che avranno così garantita la continuità didattica”, ha affermato il titolare del MEF, aggiungendo “l’istruzione e la ripartenza della Scuola sono priorità per questo Governo”. Frattanto, fervono i preparativi per la riapertura delle scuole in sicurezza. La Conferenza delle Regioni ha dato il via libera alle “indicazioni ... Leggi su quifinanza

Riapertura scuole: anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, si mostra dalla parte della ripartenza a scuola. Il lavoro dei prossimi giorni sarà fondamentale.

