Scuola e Covid: mascherine, orari, mensa e assenze: le regole per il rientro in classe (Di venerdì 28 agosto 2020) Dai doppi turni alla pulizia degli zaini ecco che cosa cambia dal 14 settembre in 20 domande e risposte Leggi su corriere

Internazionale : Apriamo le finestre. Negli uffici e a scuola troveremo mascherine, disinfettanti, postazioni a distanza. Ma c’è un… - NicolaPorro : I prof. non vogliono tornare a #scuola.Corsera, sono almeno 250 mila. Fubini mostra la balla del ministro … - NicolaPorro : La #scuola è ormai fuori controllo e l’anno scolastico che sta per iniziare sarà una sorta di campo di battaglia co… - Framiriam1 : RT @sigi91: Cari genitori, cercate di preparare al meglio i vostri figli affinché rispettino le norme anti-Covid anche a scuola. Non lascia… - iasius_1 : RT @LaNotiziaTweet: Arrivano sedie e #banchi a #Codogno, #Alzano e #Nembro. Prime forniture alle scuole delle zone più colpite dal Covid. S… -