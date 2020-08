Scuola: De Micheli, 'lunedì accordo complessivo con regioni su trasporto' (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - ''Oggi pomeriggio abbiamo fatto riunione tecnica'' sul trasporto degli studenti nelle scuole. ''Abbiamo presentato come Mit, una proposta alle regioni che è piaciuta'' anche dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. ''E' stata ben accolta nel contenuto; abbiamo ancora alcuni approfondimenti da fare''. E' previsto un altro incontro lunedì nel tardo pomeriggio ''per poter chiudere un progetto complessivo''. Ad affermarlo, intervenendo alla Festa dell'Unità di Modena, è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. Leggi su liberoquotidiano

