Scuola, Boccia: tamponi a tutti, garantiamo sforzo immane (Di venerdì 28 agosto 2020) commenta 'Sicurezza significa interventi immediati delle Asl, dei medici, degli infermieri. tamponi per tutti perché dobbiamo garantire nelle scuole il massimo della sicurezza. Quando c'è un contagio ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Scuola, Boccia: tamponi a tutti, garantiamo sforzo immane #scuola - cicalino3 : Scuola, approvato documento ISS. Boccia: 'Garantiamo sicurezza e omogeneità nel Paese' - Rai News http: BALLE SEI S… - Bt40021531 : RT @Agenzia_Ansa: #Scuola, per il ministro #Boccia 'sicurezza significa interventi immediati di Asl, medici e infermieri. Tamponi per tutti… - saraosalvatore : Azzolina Speranza De Micheli e Boccia, quattro mediocri ministri potranno mai trovare una soluzione decente per la scuola? A voi la risposta - Trmtv : Coronavirus, Boccia a Taranto: “A scuola tamponi per tutti, la priorità è la sicurezza” -