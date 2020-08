Scuola, associazione presidi: ‘Linee guida chiare, ma sconcertante che problema trasporti sorga oggi. Dimissioni Azzolina? Ora poco intelligente’ (Di venerdì 28 agosto 2020) “Le linee guida sono abbastanza chiare su chi deve fare cosa, ho perplessità sul fatto che due referenti Covid per Asl potrebbero essere pochi”, così il presidente dell’associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, commenta le nuove linee guida sulla ripartenza della Scuola. Giannelli sottolinea diverse problematiche, tra cui il trattamento degli alunni con sintomi “simil-Covid”, che sono molto simili a quelli dei raffreddori o delle tracheiti “presenti in quella fase più fredda dell’anno”. Ma a meravigliare il presidente è soprattutto il tema dei trasporti: “Mi sembra sconcertante che sorga oggi – dice ... Leggi su ilfattoquotidiano

LegaSalvini : ++ SABATO MATTEO SALVINI TORNA IN PUGLIA! ++ ??ORE 11.30 BARI (località San Giorgio) ???? convegno 'Stati Generali de… - ilfattovideo : Scuola, associazione presidi: ‘Linee guida chiare, ma sconcertante che problema trasporti sorga oggi. Dimissioni Az… - cristia97265138 : RT @confundustria: Anche Confiindustria ha deciso di avviare la sua scuola di formazione politica ed economica per i giovani: #MeritareIlP… - Noovyis : (Scuola, associazione presidi: ‘Linee guida chiare, ma sconcertante che problema trasporti sorga oggi. Dimissioni A… - Clare_DD : RT @confundustria: Anche Confiindustria ha deciso di avviare la sua scuola di formazione politica ed economica per i giovani: #MeritareIlP… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola associazione Scuola, associazione presidi: ‘Linee guida chiare, ma sconcertante che problema trasporti sorga oggi Il Fatto Quotidiano Tommasi: «Tolgo il disturbo, lascio il calcio»

L'appuntamento telefonico sa di losco: «Nel corso della giornata per me è un po' complicato. Ma possiamo sentirci sul tardi, anche dopo cena. O la mattina prima delle otto». Fissiamo alle 23,45, e la ...

Cravero (Altrascuola): "L'Umbria non è pronta a far tornare sui banchi tutti gli studenti"

Caos anche “sul fronte dei trasporti, ma la questione è molto più semplice: il servizio era insufficiente anche prima dell’emergenza Covid-19 sia negli orari, sia nella diffusione”. Tra le zone “più t ...

L'appuntamento telefonico sa di losco: «Nel corso della giornata per me è un po' complicato. Ma possiamo sentirci sul tardi, anche dopo cena. O la mattina prima delle otto». Fissiamo alle 23,45, e la ...Caos anche “sul fronte dei trasporti, ma la questione è molto più semplice: il servizio era insufficiente anche prima dell’emergenza Covid-19 sia negli orari, sia nella diffusione”. Tra le zone “più t ...