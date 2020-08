Scuola | arrivano primi banchi a Nembro e Alzano | li scaricano i militari2

Scuola: arrivano primi banchi a Nembro e Alzano, li scaricano i militari(2) (Di venerdì 28 agosto 2020) (Adnkronos) - Ad Alzano, in particolare, fa sapere il Comune, sono in consegna durante la mattinata dal ministero "circa un centinaio i banchi di tipo tradizionale", non di quelli con le rotelle, che saranno consegnati in mattinata ad Alzano Lombardo da parte del Ministero. "Numero e tipologia di banchi sono stati richiesti dalla dirigenza scolastica dell'istituto comprensivo Montalcini, che ha il compito di organizzare le strutture scolastiche secondo i protocolli ministeriali anti covid-19". Leggi su liberoquotidiano

Il sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto, valuta la possibilità di posticipare la riapertura delle scuole fissata per il 14 settembre. Il rientro avverrebbe dopo le elezioni. “Siamo partiti con delle ...

La prima campanella per i nidi comunali a Roma è prevista per il 9 settembre. Per gli asili, sempre per quelli capitolini, si inizia il 14. Già tra lunedì e martedì prossimi le strutture devono riapri ...

