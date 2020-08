Scuola: arrivano primi banchi a Nembro e Alzano, li scaricano i militari (Di venerdì 28 agosto 2020) Milano, 28 ago. (Adnkronos) - Sono arrivati a destinazione i primi banchi monoposto realizzati per la riapertura delle scuole in sicurezza dopo la pandemia di Covid19. A Nembro (Bergamo) i primi 460 banchi li hanno scaricati da pochi minuti i militari dell'esercito, all'interno di un istituto. La cittadina, tra le più colpite dal virus, è stata scelta dal commissario straordinario Domenico Arcuri in modo simbolico, insieme ad Alzano Lombardo e Codogno, come destinazione 'simbolica' per portare la prima fornitura. Leggi su iltempo

Ritorno in classe, sono arrivati a Nembro i primi 460 banchi monoposto caricati dai militari

Sono arrivati a destinazione i primi banchi monoposto realizzati per la riapertura delle scuole in sicurezza dopo la pandemia di Covid19. La cittadina, tra le più colpite dal virus, è stata scelta d ...

