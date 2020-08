Scuola, a dieci giorni dalla riapertura è il caos: si rischia di ripartire 'a distanza' (Di venerdì 28 agosto 2020) Professori 'fragili': le richieste di esonero dal servizio lasciano le cattedre vuote 28 agosto 2020 Mamma fotografa il figlio che piange di frustrazione durante una lezione online 26 agosto 2020 ... Leggi su today

Corriere : Luca Zaia: «Dieci giorni. Se togliamo i non lavorativi, tra dieci giorni iniziano le scuole…» - giuliabottini : RT @peterpafio: NON c'è NESSUN CAOS nella scuola dice la malpezzi a circa DIECI giorni lavorativi dall'inizio! Posso bestemmiare? - Zitellapersemp1 : @vitalbaa Quando ieri ho sentito la notizia, ho detto subito a mio figlio 'Vedrai, ne portano un po' nelle zone del… - Icios007 : RT @NOSTATO: Otto italiani su dieci non vogliono che inizi la scuola per motivi di sicurezza? Se è così, in Italia esiste un 80% di popolaz… - infoitinterno : Rientro a scuola, Zaia: «Perdono tempo. A dieci giorni dall’apertura vogliamo regole certe» -