Scuola, 400mila lavoratori a rischio esonero. Azzolina prende tempo, ma tempo non c’è (Di venerdì 28 agosto 2020) Ogni giorno che passa, aumenta la confusione nel mondo della Scuola. Ed è certo che la colpa non è della Scuola, ma della politica. Della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e del suo governo. Non si sa come e quando rientrare, non si sa che fine abbiano fatto i banchi, i concorsi per i docenti e le decisioni su mascherine, orari diversi di accesso e sui trasporti. In mezzo a tutto questo casino che sta mandando in tilt i genitori, ora giustamente pronti alla rivolta, è notizia di oggi che 400mila tra insegnanti e bidelli rischiano l’esonero. Un’incognita che riguarda chi per motivi di salute e di età avanzata – oltre il 40% sono over 55 – potrebbe non rientrare in classe a settembre. Come racconta Ilaria Venturi su Repubblica, “si ... Leggi su ilparagone

La rivolta degli studenti britannici contro la decisione del governo di affidare a un algoritmo l’esito degli esami di maturità che non si sono potuti svolgere in presenza a causa del coronavirus ha i ...

"In sei mesi zero soluzioni: danno enorme"

Mancano 20 giorni all'inizio della scuola e ancora si naviga a vista. Servono 20mila aule alternative per un totale di circa 400mila studenti e i Comuni sono impegnati in una corsa contro il tempo per ...

