Scossa di terremoto in Italia: tantissime le segnalazioni (Di venerdì 28 agosto 2020) Una Scossa di terremoto è stata avvertita alle 14.00 di oggi – venerdì 27 agosto – a Roma e provincia quando la terra ha tremato per alcuni secondi. Non si registrano danni a cose o persone. L'INGV, l'Istituto Nazionale di Geologia Vulcanologia, ha reso nota magnitudo ed epicentro: la Scossa è stata tra magnitudo 3 e 3.5. L'epicentro è a 3 chilometri a nord est di Lariano, tra Rocca Priora e Lariano, l'ultimo paese verso sud dei Castelli Romani, provincia di Roma. Ipocentro a una profondità di 10 chilometri. (Continua...) La Scossa è stata avvertita forte a Lariano e Velletri, ma si è sentita distintamente anche negli altri paesi dei Castelli Romani come Ariccia, Genzano di Roma e Nemi. Al momento non si registrano danni. Il terremoto ... Leggi su howtodofor

