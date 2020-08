Scardina positivo al Covid-19, il 18 Agosto era con Diletta Leotta (Di venerdì 28 agosto 2020) L’ex di Diletta Leotta, Daniele Scardina è risultato positivo al Coronavirus. A darne notizia è Milly Carlucci. Il pugile fa parte del cast del programma Ballando con le Stelle Foto da Instagram: @danieletorettoOltre al ballerino Samel Peron, anche Daniele Scardina, ex di Diletta Leotta, è risultato positivo al Coronavirus. Entrambi fanno parte del cast del programma della Rai, Ballando con le Stelle, che sarebbe dovuto ripartire a Settembre. Milly Carlucci ha annunciato su Instagram: “Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina”. “Per quanto ci riguarda siamo in strettissimo contatto con la struttura Rai che fa il monitoraggio in questa ... Leggi su chenews

LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: BALLANDO CON IL VIRUS-DOPO SAMUEL PERON,ANCHE DANIELE SCARDINA (L’EX DELLA LEOTTA) POSITIVO AL COVID - fiordisale : Ballando con le stelle nel caos, anche Daniele Scardina positivo al Coronavirus: cosa succede ora -… - _DAGOSPIA_ : BALLANDO CON IL VIRUS-DOPO SAMUEL PERON,ANCHE DANIELE SCARDINA (L’EX DELLA LEOTTA) POSITIVO AL COVID… - gossipblogit : Daniele Scardina positivo al Covid-19: fa parte del cast di Ballando con le stelle - FilmNewsItaly : Daniele Scardina positivo al coronavirus -