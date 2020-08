Sassuolo, Caputo: "Nazionale? Era il mio sogno" (Di venerdì 28 agosto 2020) Sassuolo - "La convocazione in Nazionale? Un'emozione indescrivibile. Mi riempie d'orgoglio, era il mio sogno" . Lo ha dichiarato Francesco Caputo , ai microfoni di Sky: "Ho raggiunto questo traguardo ... Leggi su corrieredellosport

SASSUOLO - "La convocazione in Nazionale? Mi riempie d'orgoglio, era il mio sogno. Un'emozione indescrivibile". Francesco Caputo ha parlato così ai microfoni di Sky: "Ho raggiunto questo traguardo dop ...

