Sardegna, ipotesi navi e aerei per riportare a casa i contagiati (Di sabato 29 agosto 2020) La Protezione Civile sta delineando in queste ore un piano di riportare a casa le decine di positivi identificati in Sardegna negli ultimi giorni, tra turisti e personale stagione dei vari locali che al momento si trovano in quarantena sull'isola, organizzati perlopiù in modo autonomo col supporto dell'ATS.La stagione estiva si è chiusa in anticipo per i locali notturni della Sardegna e le decine di lavoratori stagionali risultati positivi, che sarebbero rientrati presso il proprio domicilio da una parte all'altra dell'Italia in modo autonomo tramite aereo o traghetti, sono di fatto bloccati in quarantena. E lo stesso vale per i tanti turisti che, a causa della positività al COVID-19, non possono salire su un aereo o prendere la nave.A sollecitare l'intervento della Protezione Civile è ... Leggi su blogo

