Sara Ramirez si definisce una persona non binaria: il nuovo coming out dell’attrice è sull’identità di genere (Di venerdì 28 agosto 2020) Sara Ramirez ha rinnovato il suo profilo Instagram con una nuova foto e con l'occasione ha fatto un nuovo coming out: l'attrice di Madame Secretary e prima di Grey's Anatomy si è definita una persona di "genere non binario". Chi si identifica come "non binario" non accetta la tradizionale distinzione di genere tra uomo e donna basata sul mero dato biologico e vive nella consapevolezza di possedere sia aspetti maschili che femminili, oppure nessuno dei due, nella propria identità, a prescindere dal fatto di essere nati maschi o femmine. Il genere non-binario è sposato da chi ritiene di avere un'identità sia maschile che femminile, neutra o comunque di non esclusivamente riferibile ad una delle due. Pubblicando la sua ... Leggi su optimagazine

Sampdoria, futuro incerto per Ramirez: rinnovo e addio?

GENOVA - Dopo aver goduto di qualche giorno extra di permesso, Gaston Ramirez farà ritorno nella giornata di oggi a Genova, dove sarà sottoposto a tutti i controlli anti-Covid previsti dal protocollo ...

Ranieri gioca sugli esterni: si punta su Depaoli e Leris

La Sampdoria di Ranieri riparte da dove aveva interrotto la scorsa stagione: si punta alla crescita di Depaoli e Leris Dopo la partenza di Karol Linetty, che dovrà essere sostituito, e in attesa del r ...

