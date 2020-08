Sanatoria migranti: la misura non ha funzionato. Le cifre deludenti (Di venerdì 28 agosto 2020) Sanatoria migranti: la misura fortemente voluta dal ministro Bellanova non sembra aver funzionato. Secondo le stime la procedura è stata attivata solo in un caso ogni tre, inoltre, le entrate per lo Stato sono inferiori di circa 2 miliardi rispetto alle stime iniziali.Segui Termometro Politico su Google News Sanatoria migranti: dati deludenti Sanatoria migranti – La misura fortemente voluta dal ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova e quindi messa in campo con il Decreto Rilancio non sembra aver funzionato. A dirlo i dati raccolti dall’Osservatorio Nazionale Domina che arrivano fino al 15 agosto. A metà mese erano state presentate poco più di ... Leggi su termometropolitico

La sanatoria dei migranti è stato un buco nell'acqua. E non solo nell'acqua, anche nelle casse dello Stato dove mancano all'appello circa 2 miliardi di euro. La sanatoria migranti, fortemente voluta d ...

