San Nicola Manfredi, si cerca un 43enne: l’appello della famiglia (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Dalla mattinata di ieri non si hanno più notizie di Mario, residente nel comune di San Nicola Manfredi. Nella notte tra mercoledì e giovedì, il 43enne si è allontanato da casa, dirigendosi a piedi verso il capoluogo sannita. Dopo alcuni avvistamenti da parte di amici, di Mario si sono perse le tracce. Nella mattinata di ieri, le forze dell’ordine si sono recate presso la sua abitazione per un trattamento terapeutico ma, dopo aver più volte bussato alla sua porta, non lo hanno trovato in casa. Da quel momento hanno avuto inizio le ricerche, mentre la famiglia nella mattinata odierna ha sporto denuncia presso il comando dei carabinieri di San Giorgio del Sannio. Per facilitarne il ritrovamento, il maresciallo dei vigili urbani di San ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : San Nicola San Nicola Manfredi – Da 48 ore non si hanno più notizie di Mario Ascione, l'appello dei familiari Il Sannio Quotidiano A Sergio Barducci l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia

SAN MARINO - Una lunga e prestigiosa carriera giornalistica arricchita in questi anni dall'attività di scrittore, sono valsi a Sergio Barducci l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'It ...

Carrù vota per il sindaco, Nicola Schellino: "Lavorare con idee vincenti per il bene del nostro paese"

Il 35enne candidato della lista civica "Per Carrù" rinnova il suo impegno dopo dieci anni da assessore: "Trasparenza, intraprendenza e buon senso" Dopo una prima lettera aperta rivolta nei giorni scor ...

