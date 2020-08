Salvini teme il sorpasso della Meloni alle regionali. Un terremoto (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma. Lei ha preso casa in Puglia, nella valle d’Itria, e allora una volta al giorno un’automobile viene a prenderla, la consegna al comizio elettorale o alla passeggiata tra la gente di Ostuni, e poi subito però la restituisce alla famiglia, a una giornata passata al mare o allo Zoosafari di Fasano Leggi su ilfoglio

Roma. Lei ha preso casa in Puglia, nella valle d’Itria, e allora una volta al giorno un’automobile viene a prenderla, la consegna al comizio elettorale o alla passeggiata tra la gente di Ostuni, e poi ...

Scrive Diventerà Bellissima, su Musumeci, "l'uomo nero" e i migranti

Così in politica come nel giornalismo. L’uomo nero che fa paura, e che un “comunicatore” lo propone come Titolo d’ un tutt’altro che razionalmente equilibrato suo articolo, fa molto riflettere su come ...

