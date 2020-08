Salvini senza mascherina nelle aziende alimentari, i Cobas: “Rovina l’immagine della filiera e induce ad abbassare la guardia” (Di venerdì 28 agosto 2020) Prima gli scatti pubblicati nella settimana di Ferragosto che hanno immortalato Matteo Salvini senza guanti e con la mascherina abbassata mentre tiene in mano una forma di pecorino avvicinandola al viso in un caseificio della provincia di Pisa. Poi un’altra foto scattata in Campania, a volto scoperto accanto a un vassoio di fichi per dare appuntamento ai suoi sostenitori in piazza, a Caserta. Abbastanza per far insorgere i Cobas, preoccupati per la salute dei lavoratori ma anche per l’immagine della filiera agroalimentare italiana, che peraltro il leader della Lega non manca mai di esaltare. Nessun commento, invece, da parte della Coldiretti – vicina al Carroccio – né di Confagricoltura, che preferiscono ... Leggi su ilfattoquotidiano

