Salvini: «La sinistra accoglie i clandestini perché ci guadagna miliardi, questo è il suo buonismo» (Di venerdì 28 agosto 2020) «La sinistra non accoglie i clandestini per solidarietà, ma perché ci guadagna miliardi. Questione di business». Lo afferma Matteo Salvini. «Io sarò processato – e se serve vado in galera – per difendere un principio», insiste. Ricorda l’appuntamento in tribunale dove è accusato di sequestro di persona per il caso Open Arms. «Alla fine del nostro governo i porti non erano chiusi, erano blindati. E torneremo a blindarli quando saremo di nuovo al governo». Ma «il direttore scientifico di Malattie infettive allo Spallanzani di Roma vi ammonisce: “Abbiamo bisogno dei migranti”. Avanti, c’è posto!». Salvini: ci vuole la pace fiscale Poi il leader della ... Leggi su secoloditalia

