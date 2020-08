Salgono i casi Covid-19 a Pomezia, l’allarme del Sindaco: «Siamo ai livelli di aprile, Regione attivi postazione drive-in per i tamponi» (Di venerdì 28 agosto 2020) Salgono a 28 i cittadini positivi al Covid-19, di cui 26 in isolamento domiciliare e 2 ricoverati presso struttura ospedaliera. I nuovi casi registrati sono di rientro da un viaggio o fanno parte della rete di contatti delle persone già positive. Dall’ultimo aggiornamento – tre giorni fa – sono stati 13 i nuovi positivi registrati. Coronavirus Pomezia: la situazione al 28 agosto Ad oggi sono 71 le persone guarite nel nostro Comune. 32 i cittadini posti in isolamento domiciliare preventivo (non positivi). Ricordiamo che chi rientra da Grecia, Croazia, Spagna e Malta deve comunicarlo al numero verde 800 118800 o attraverso la app ‘Lazio Doctor Covid’ e recarsi al drive-in per eseguire i test con tessera sanitaria e documento di viaggio. Se si va con ... Leggi su ilcorrieredellacitta

