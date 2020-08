Salerno, la Provincia al tavolo permanente sui trasporti istituito dalla Prefettura (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si è insediato ieri il “tavolo permanente” costituito dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo, per la gestione del trasporto pubblico locale, in vista della prossima riapertura delle scuole, nel rispetto delle misure anti-Covid tuttora vigenti per il contenimento del virus. Diventa necessario quindi riorganizzare i servizi di trasporto tenendo conto dell’incremento di passeggeri registrato di recente, soprattutto nei flussi di studenti. Il primo incontro ha visto coinvolti tutti i principali interlocutori, cioè la Regione Campania, rappresentata dal Presidente della IV Commissione regionale trasporti, Luca Cascone, il Comune di Salerno per cui erano presenti il Sindaco, Vincenzo Napoli, accompagnato dal ... Leggi su anteprima24

