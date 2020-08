Sable, titolo indie sci-fi, si mostra in un nuovo trailer gameplay (Di venerdì 28 agosto 2020) Durante le serata Future Games Show è stato mostrato un nuovo trailer gameplay di Sable, titolo indie a tinte sci-fi sviluppato da Shedworks.Sable è una storia di formazione e di scoperta attraverso l'esplorazione di un deserto sconfinato, reso in maniera sorprendente. Partite per un viaggio profondamente personale su un pianeta alieno nei panni della giovane Sable, che esplorando monumenti, architetture in rovina e navicelle precipitate dal cosmo, scopre la storia dei suoi abitanti e cerca di capire il proprio ruolo nel mondo.In questo breve trailer gameplay lo studio di sviluppo ci mostra lo stato del gioco e alcune delle abilità del protagonista, alle prese con ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Sable titolo Sable, titolo indie sci-fi, si mostra in un nuovo trailer gameplay Eurogamer.it Sable, titolo indie sci-fi, si mostra in un nuovo trailer gameplay

Durante le serata Future Games Show è stato mostrato un nuovo trailer gameplay di Sable, titolo indie a tinte sci-fi sviluppato da Shedworks. Sable è una storia di formazione e di scoperta attraverso ...

Durante le serata Future Games Show è stato mostrato un nuovo trailer gameplay di Sable, titolo indie a tinte sci-fi sviluppato da Shedworks. Sable è una storia di formazione e di scoperta attraverso ...