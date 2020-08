Rugby, morto l'ex Azzurro Camiscioni (Di venerdì 28 agosto 2020) SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Ci ha alsciato oggi, all'età di 67 anni, Pierluigi Camiscioni . L'ex rugbista aveva vestito in carrierala maglia dell' Aquila Rugby e dell' Algida Rugby oltre a quella della ... Leggi su corrieredellosport

