Roxana Polino è “Miss Cordenons” valido per “Miss Italia” (Di venerdì 28 agosto 2020) Al termine di una piacevole serata fatta di moda, eleganza e bellezza, Roxana Polino, ventitré anni di Cordenons (Pn), studentessa universitaria prossima alla laurea in scienze sociologiche all’Università di Padova, si è aggiudicata il titolo di “Miss Cordenons” valido per l’ottantunesima edizione di “Miss Italia”. Dodici le concorrenti in gara (anche in questa occasione, per motivi di sicurezza legati al Covid-19, il numero delle partecipanti è stato limitato); con Roxana,sono state anche premiate: al secondo posto con il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza” Giulia Magagnin, vent’anni di Cordenons (Pn), impiegata; Beatrice Basaldella, ventunenne di Pordenone, studentessa ... Leggi su udine20

