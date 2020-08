Rossana Berini: “Da Chernobyl ai campi Saharawi, i bambini sono bambini” (Di venerdì 28 agosto 2020) Febbraio 2020, un viaggio di conoscenza presso i campi Saharawi, in Algeria. Ricevo tra i possibili contatti quello di Rossana Berini, la quale, mi dicono, vive là. Passo a trovarla e quelle che dovevano essere alcune ore si trasformano in tre giorni. di Andrea De Lotto (Foto di Mauro Abate) Un'esperienza straordinaria. Una sorta di astronave atterrata in mezzo al deserto, il meglio del meglio per gli ultimi degli ultimi. Una cura, un'umanità, una qualità altissime nelle (...) - Mondo / bambini, Chernobyl Leggi su feedproxy.google

Ultime Notizie dalla rete : Rossana Berini Rossana Berini: “Da Chernobyl ai campi Saharawi, i bambini sono bambini” AgoraVox Italia Rossana Berini: “Da Chernobyl ai campi Saharawi, i bambini sono bambini”

Un’esperienza straordinaria. Una sorta di astronave atterrata in mezzo al deserto, il meglio del meglio per gli ultimi degli ultimi. Una cura, un’umanità, una qualità altissime nelle attenzioni e nell ...

Un’esperienza straordinaria. Una sorta di astronave atterrata in mezzo al deserto, il meglio del meglio per gli ultimi degli ultimi. Una cura, un’umanità, una qualità altissime nelle attenzioni e nell ...