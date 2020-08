Rosamunde Pilcher, incontro con il passato: trama e cast del film su Canale 5 (Di venerdì 28 agosto 2020) Venerdì 28 agosto, in prima serata dalle 21.30 su Canale 5 circa in poi, va in onda Rosamunde Pilcher – incontro con il passato, film per la tv tedesco del 2017 appartenente alla serie tratta dai racconti della scrittrice britannica. Rosamunde Pilcher – incontro con il passato: anticipazioni trama Sienna Summer, giovane avvocato a Bristol, riceve la proposta di matrimonio dal fidanzato Oscar, anche lui avvocato di successo, e rampollo di una famiglia altolocata. Ma Oscar non sa che Sienna è ancora legalmente sposata con Tyler, suo primo amore, che non ha mai voluto concederle il divorzio. Decisa a piegare Tyler a qualsiasi costo, Sienna parte per la Cornovaglia. Qui ritrova ... Leggi su tvzap.kataweb

TvItaMemories : #StaseraInTv (28 agosto 2020) #Rai1 - #TuttiInPiedi #Rai2 - Mai Fidarsi Del Mio Vicino #Rai3 - Miami Beach #Rete4… - SpettacolandoTv : #RosamundePilcher: incontro con il passato | questa sera in prima tv su Canale 5 - cittametrobo : #JANZ: con il concerto di Diana Torto e del Marcello Molinari 5tet, si apre domani ad Anzola dell'Emilia il Festiva… - maxkite66 : @chialerazzi Allora è stato creato dagli americani. O forse da Rosamunde Pilcher ???????? - BribedwithFood : Niente dice 'Vacanze Estive Allungate' della visione di un film di Rosamunde Pilcher nel mezzo del pomeriggio ?? -