“Romulus”, il teaser trailer sulla serie Sky che racconta la nascita di Roma (Di venerdì 28 agosto 2020) Appuntamento a novembre con Romulus, serie Sky creata, diretta e prodotta da Matteo Rovere, che firma per la prima volta un progetto per la tv. È una sorta di sequel del suo Il primo re, film del 2018 recitato in protolatino e rivisitazione del mito di Romolo e Remo, interpretati rispettivamente da Alessio Lapice e Alessandro Borghi? Sì e no. Eppure le parentele dirette con il film sono molte, a cominciare dall’uso del protolatino. Sulle spalle di quel racconto vincitore di 3 David di Donatello su 15 candidature, che narrava appunto la leggenda dei due fratelli, la serie Romulus sfrutta la serialità per espandere le vicende in spazi e luoghi che il format del cinema rendeva inaccessibili. Dunque focus sulla genesi di quella leggenda, sui movimenti e gli scontri delle tribù latine, ... Leggi su iodonna

