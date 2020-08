Romulus: il teaser trailer della serie di Matteo Rovere, a novembre su Sky e NOW TV (Di venerdì 28 agosto 2020) Un mondo primitivo e selvaggio nel teaser trailer di Romulus, serie tv creata da Matteo Rovere in arrivo su Sky e NOW TV a novembre. Un mondo primitivo e brutale governato dalla natura e dagli dèi, da cui sorgerà uno degli imperi più grandi e potenti di sempre. Il teaser trailer rilasciato oggi svela le prime attesissime e suggestive immagini di Romulus, a novembre su Sky e in streaming su NOW TV. La serie creata, diretta e prodotta da Matteo Rovere, che firma per la prima volta un progetto per la TV, è al tempo stesso un grande affresco epico e una realistica ricostruzione degli eventi che, fra storia, leggenda e ... Leggi su movieplayer

