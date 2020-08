Roma Zaniolo, Friedkin ha rifiutato un’offerta di 50 milioni (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma Zaniolo, Friedkin ha rifiutato un’offerta di 50 milioni. Secco no a Mourinho, il numero 22 non si muove dalla Capitale Nicolò Zaniolo non si muove da Roma. Il numero 22 dei giallorossi, come riportato dal Corriere dello Sport, è corteggiato praticamente da chiunque, ma Dan Friedkin ha rifiutato un’offerta di 50 milioni di euro. Ieri – si legge – è stata una giornata intensa: i procuratori Raiola e Vigorelli erano a Trigoria. Ci sono state tante trattative, ma una sola grande certezza: Nicolò Zaniolo non si muove da Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

