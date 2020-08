Roma, salta la ripresa degli allenamenti (per la positività di Peres) (Di venerdì 28 agosto 2020) Oggi pomeriggio alle 18 la Roma avrebbe dovuto riprendere gli allenamenti, e invece, dopo la positività di Bruno Peres (che segue quella di Perez emersa ieri), il club ha deciso di annullare la seduta. Domani calciatori e staff saranno sottoposti a un nuovo giro di tamponi, poi si valuterà cosa fare, una volta che saranno arrivati i risultati degli esami. Peres è il terzo giocatore della Roma a risultare contagiato dopo Mirante e Perez. L'articolo Roma, salta la ripresa degli allenamenti (per la positività di Peres) ilNapolista. Leggi su ilnapolista

