Roma, peruviano non si ferma all’alt e tenta di investire un carabiniere: folle fuga per le strade (Di venerdì 28 agosto 2020) I carabinieri di Roma hanno arrestato un immigrato – 25enne peruviano residente a Monterotondo – già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di tentato omicidio e resistenza a Pubblico ufficiale. I militari avevano imposto l’alt al giovane, in transito a bordo di un’autovettura. L’immigrato non si è fermato e ha accelerato tentando di investire un carabiniere e scappando ad alta velocità. Il peruviano a folle velocità per le strade di Roma Ha avuto inizio un concitato inseguimento, nel corso del quale il peruviano ha assunto una condotta di guida molto pericolosa, invadendo più volte il senso di marcia opposto e ... Leggi su secoloditalia

RenatoGianmarco : RT @SecolodItalia1: Roma, peruviano non si ferma all’alt e tenta di investire un carabiniere: folle fuga per le strade - SecolodItalia1 : Roma, peruviano non si ferma all’alt e tenta di investire un carabiniere: folle fuga per le strade… - cronacadiroma : #Roma - Inseguimento da film: 25enne peruviano arrestato a #Montesacro #27Agosto - Centropie : @SucatelaAScle Vedendo sta foto un peruviano ha detto 'Ehi Pedro è andato alla Roma!!!'. Se avesse visto ASR si sar… -