Roma – Fermati gli allenamenti: anche Bruno Peres positivo al Coronavirus (Di venerdì 28 agosto 2020) Problemi in casa Roma: la società giallorossa ha deciso di interrompere gli allenamenti a causa di un nuovo caso di positività al Coronavirus. Dopo Mirante e Carles Perez, anche Bruno Peres ha contratto il Covid-19. Il brasiliano, che quest’estate è stato in vacanza tra Sicilia e Campania, ha annunciato sui social di essere positivo al Coronavirus: “purtroppo sono risultato positivo ma voglio far sapere a tutti che sto bene e non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento, ma non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista della stagione. Ci vediamo presto”. Domani tutti i giocatori della Roma saranno sottoposti a tamponi, ... Leggi su sportfair

Rivolta nel centro di accoglienza di Rocca di Papa. Dalle prime ore del mattino si stanno verificando disordini nella struttura "Mondo Migliore", che ospita circa 300 immigrati, di cui 28 erano risult ...

Peres e Kluivert positivi al Covid: salgono a quattro i contagi nella Roma. Un caso anche nel Parma

Si allunga la lista dei calciatori della Roma positivi al coronavirus. Dopo Antonio Mirante e Carles Perez, è la volta dell’attaccante Justin Kluivert e dell’esterno Bruno Peres. La società gialloross ...

Rivolta nel centro di accoglienza di Rocca di Papa. Dalle prime ore del mattino si stanno verificando disordini nella struttura "Mondo Migliore", che ospita circa 300 immigrati, di cui 28 erano risult ...