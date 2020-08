Roma, evade gli arresti domiciliari e porta con sè una pistola: arrestato pluripregiudicato (Di venerdì 28 agosto 2020) Si tratta di Emiliano SOLLAZZO, Romano classe 66, gravato da pregiudizi di polizia per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti, era evaso dall’abitazione in cui li stava scontando. Dopo aver accertato la sua assenza presso il luogo di detenzione, a seguito di un normale controllo effettuato la sera precedente, gli agenti del commissariato San Paolo sono ritornati il giorno dopo, riscontrando nuovamente l’assenza del soggetto ma predisponendo già la possibilità di attivare le ricerche altrove. Pertanto, dopo aver effettuato un controllo presso un’ulteriore abitazione a lui riconducibile, grazie ad ulteriori indagini si è riusciti ad individuare la casa, dove al momento l’uomo si era nascosto, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

