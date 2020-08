Roma, Bruno Peres risultato positivo al Covid-19 – FOTO (Di venerdì 28 agosto 2020) Il difensore della Roma, Bruno Peres, ha comunicato di essere positivo al Covid-19 attraverso il proprio profilo Instagram Bruno Peres, difensore della Roma, ha comunicato di essere positivo al Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso giocatore attraverso il proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole: «Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell’inizio di stagione. Ci vediamo presto e sempre Forza Roma!». ... Leggi su calcionews24

