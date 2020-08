Roma, anche Bruno Peres positivo al Coronavirus [FOTO] (Di venerdì 28 agosto 2020) Nuovo caso positivo al Coronavirus nel calcio italiano ed esattamente in casa Roma. A Carles Perez si aggiunge anche Bruno Peres, l’annuncio è arrivato direttamente dallo stesso calciatore. “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell’inizio di stagione. Ci vediamo presto e sempre Forza Roma!“. è il messaggio scritto dal brasiliano sul proprio profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Ciao a tutti, purtroppo sono risultato ... Leggi su calcioweb.eu

