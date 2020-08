Roma, accordo per il prolungamento di contratto di Zaniolo (Di venerdì 28 agosto 2020) La Roma avrebbe trovato un accordo per il rinnovo di contratto di Nicolò Zaniolo secondo il Corriere dello Sport Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma avrebbe trovato un accordo per il rinnovo del contratto del proprio talento, Nicolò Zaniolo. Il suo agente, Claudio Vigorelli, ha parlato nella giornata di ieri con Morgan De Sanctis per gettare le basi del prolungamento. L’attuale contratto del centrocampista sarà prolungato di un anno con un ingaggio di circa 3 milioni. La firma arriverà a fine mercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Inter, #Roma e l’agente di #Kolarov al lavoro per trovare l’accordo - mirkocalemme : Accordo già raggiunto e definito tra #Napoli e #Roma: #Under e #Riccardi in azzurro, #Milik in giallorosso. Si atte… - Sport_Mediaset : #Inter a un passo da #Kolarov: il giocatore ha detto sì, ora si tratta con la #Roma. Il difensore serbo è stata una… - robertodp1958 : @FrancyilPunto @roma_paoletta @spiunno Infatti l'ho capito, Paola. Sono d'accordo con Francesca. Si sarebbe potuto fare, ma non così - Penelop02897772 : RT @romatoday: roma Coronavirus Roma, il Lazio non aspetta la Sardegna: 'Test agli imbarchi anche senza accordo' -