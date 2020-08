Robot controllati in VR nei negozi è l'ultima curiosa stramberia made in Giappone (Di venerdì 28 agosto 2020) Questa estate, i Robot controllati attraverso i visori per la realtà virtuale arriveranno in alcuni minimarket Giapponesi.Come riporta Time Out Tokyo, questi dipendenti-Robot vengono introdotti per migliorare l'efficienza e ridurre i costi, poiché i lavoratori fuori sede saranno in grado di controllare i Robot e rifornire gli scaffali dei negozi.Un video, visibile più in basso, ci mostra la nuova singolare iniziativa che, per quanto interessante, dovrà essere migliorata. I Robot in azione sembrano piuttosto lenti, quindi al momento è azzardato parlare di "efficienza".Leggi altro... Leggi su eurogamer

