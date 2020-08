Roberta Ragusa dichiarata morta ma il suo corpo non è mai stato trovato (Di venerdì 28 agosto 2020) Scomparsa nel 2012, Roberta Ragusa è stata ora dichiarata morta. Sono stati i figli a sollevare la questione. E’ stata l’anagrafe di San Giuliano Terme – provincia di Pisa – a mettere la parola fine alle ricerche di Roberta Ragusa, la donna sparita nel nulla nella notte tra il 12 ed il 13 gennario 2012: … L'articolo Roberta Ragusa dichiarata morta ma il suo corpo non è mai stato trovato proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

