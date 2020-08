Ritiro Palermo, squadra in campo: inizia la seduta mattutina, assenti Pelagotti e Doda (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Palermo scende in campo per il quarto giorni di Ritiro a Petralia Sottana.La squadra di Roberto Boscaglia si è sottoposta questa mattina ad una nuova serie di tamponi. Si tratta della terza dalla data del raduno presso Viale del Fante. Dopo il prelievo i rosanero sono regolarmente tornati in campo per svolgere la prima seduta di allenamento odierna. I giocatori sono tutti a disposizione del tecnico siciliano ad eccezione di Alberto Pelagotti e Masimiliano Doda. L'estremo difensore ha rimediato ieri una distrazione muscolare di primo grado al soleo sinistro ed ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso. Il problema al polpaccio dovrebbe tenerlo lontano dal rettangolo verde ... Leggi su mediagol

