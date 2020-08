Ritiro Palermo, proseguono gli allenamenti: oggi tamponi e doppia seduta, alle 12.15 la conferenza di Saraniti (Di venerdì 28 agosto 2020) proseguono gli allenamenti del Palermo a Petralia Sottana.La squadra di Roberto Boscaglia quest’oggi effettuerà una doppia seduta di allenamento. Prima di ciò, però, i rosanero si sottoporranno ad una nuova serie di tamponi presso l’ospedale del borgo madonita. Dopo la sessione mattutina la squadra tornerà in campo per la seduta pomeridiana. alle ore 12:15 interverrà in conferenza stampa Andrea Saraniti. Gli Operatori dell'Informazione già regolarmente accreditati dovranno accedere alla piattaforma Zoom entro le ore 12:00.Ritiro Palermo, Boscaglia a lavoro sulla ... Leggi su mediagol

Mediagol : #VIDEO Ritiro #Palermo, i rosanero si recano al campo dopo essersi sottoposti al tampone - WiAnselmo : #Video Ritiro #Palermo, i rosanero si recano al campo dopo essersi sottoposti al tampone - Mediagol : #Video Ritiro #Palermo, i rosanero si recano al campo dopo essersi sottoposti al tampone - Mediagol : Ritiro #Palermo, proseguono gli allenamenti: oggi tamponi e doppia seduta, alle 12.15 la conferenza di #Saraniti - WiAnselmo : Ritiro #Palermo, proseguono gli allenamenti: oggi tamponi e doppia seduta, alle 12.15 la conferenza di Saraniti… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritiro Palermo Ritiro Palermo, esercitazioni e ripetute per i rosa: il report del pomeriggio Stadionews.it Coronavirus Sicilia, a Caltanissetta 2 positivi di rientro da vacanze

Altri due positivi al Coronavirus in provincia di Caltanissetta. Si tratta di un paziente di Gela proveniente dal Messico e un paziente di Caltanissetta proveniente da Pantelleria. In totale sono 50 i ...

Tennis: Elisabetta Cocciaretto in ritiro al Tennis Club Porto Potenza

La 19enne fermana ha avuto come sparring partner il giovane e talentuoso civitanovese Lorenzo Battista. Reduce dal torneo di Palermo, dove ha battuto la n.21 al mondo Donna Vekic, questo fine ...

Altri due positivi al Coronavirus in provincia di Caltanissetta. Si tratta di un paziente di Gela proveniente dal Messico e un paziente di Caltanissetta proveniente da Pantelleria. In totale sono 50 i ...La 19enne fermana ha avuto come sparring partner il giovane e talentuoso civitanovese Lorenzo Battista. Reduce dal torneo di Palermo, dove ha battuto la n.21 al mondo Donna Vekic, questo fine ...