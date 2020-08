Ritiro Palermo, ecografia per Doda: le ultime sulle condizioni del terzino rosanero (Di venerdì 28 agosto 2020) Buone notizie per Roberto Boscaglia.Nella giornata di oggi chi non ha preso parte della doppia seduta di allenamento in quel di Petralia Sottana sono stati Alberto Pelagotti e Masimiliano Doda. Se il primo è fermo ai box a causa di una distrazione muscolare di primo grado al soleo sinistro, con il portiere che ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso, il terzino destro classe 2000 si è fermato a causa di una botta subita ieri in allenamento. Tuttavia, dalle prime indicazioni dopo l’ecografia a cui si è sottoposto il calciatore non è emerso nulla di preoccupante: Doda continuerà ad essere monitorato nei prossimi giorni. Leggi su mediagol

