Risorse idriche, l’Italia fra speranze ed apprensioni per le piogge previste nel weekend: in Lombardia, ridotte le portate dei Navigli (Di venerdì 28 agosto 2020) Tra Lombardia e Piemonte aumenta la preoccupazione per la scarsità d’acqua nel comprensorio, che utilizza l’acqua del fiume Ticino e quindi del lago Maggiore: in assenza di significative piogge, la situazione del sistema idrico si aggrava, sperando che le precipitazioni previste nel fine settimana siano utili per le campagne in un’annata purtroppo caratterizzata dal paradosso di un andamento siccitoso, accompagnato dalla violenza di concentrati fenomeni temporaleschi. Per questo, da inizio settimana, il Consorzio del Ticino ha disposto drastiche manovre idrauliche per rendere disponibile risorsa idrica da utilizzare nella parte finale di una stagione irrigua atipica, che si sta prolungando soprattutto per le coltivazioni di riso. Il Naviglio Grande ha ridotto la portata ... Leggi su meteoweb.eu

RenzoSoldani : RT @FairtradeItalia: Scioccante vero? ?? La coltivazione intensiva del cotone richiede quantità esorbitanti di diserbanti e acqua e causa de… - ennione : RT @FairtradeItalia: Scioccante vero? ?? La coltivazione intensiva del cotone richiede quantità esorbitanti di diserbanti e acqua e causa de… - gapetv : RT @FairtradeItalia: Scioccante vero? ?? La coltivazione intensiva del cotone richiede quantità esorbitanti di diserbanti e acqua e causa de… - FairtradeItalia : Scioccante vero? ?? La coltivazione intensiva del cotone richiede quantità esorbitanti di diserbanti e acqua e causa… - agronotizie : Risorse idriche: come sta l'Italia? -

Ultime Notizie dalla rete : Risorse idriche Risorse idriche: come sta l'Italia? - AgroNotizie - Economia e politica Agronotizie Troppa siccità: acqua razionata in tutti i canali

Troppi giorni senza pioggia stanno mettendo in crisi gli agricoltori e "l’assenza di acqua minaccia la fine della stagione irrigua", spiegano dal Consorzio Est Ticino Villoresi che gestisce anche i ca ...

Michele Emiliano plaude la candidatura di Francesco La Notte: ''E' un uomo determinato''

BARI - Nella splendida cornice di Villa Ciardi a Bisceglie, la lista Popolari con Emiliano ha presentato ufficialmente nella serata di giovedì 27 agosto il proprio candidato al Consiglio Regionale, il ...

Troppi giorni senza pioggia stanno mettendo in crisi gli agricoltori e "l’assenza di acqua minaccia la fine della stagione irrigua", spiegano dal Consorzio Est Ticino Villoresi che gestisce anche i ca ...BARI - Nella splendida cornice di Villa Ciardi a Bisceglie, la lista Popolari con Emiliano ha presentato ufficialmente nella serata di giovedì 27 agosto il proprio candidato al Consiglio Regionale, il ...