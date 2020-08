Riscaldamento globale, spiagge italiane a rischio: nel 2100 l’Italia potrebbe perdere 1.030,5 km di superficie (il 30%) (Di venerdì 28 agosto 2020) Tassare le emissioni di Co2 per contrastare il Riscaldamento globale, che tra le altre cose sta letteralmente divorando le spiagge europee e italiane. E’ la proposta che dovrà essere discussa dalla Commissione Europea se sarà raggiunto 1 milione di firme di cittadini europei. Si chiama Stopglobalwarming.eu, ed è promossa da Marco Cappato (leader dell’Associazione Luca Coscioni e fondatore di EUMANS! Il movimento di cittadini europei attivo sulle principali tematiche legate alla sostenibilità), insieme a esperti come Alberto Majocchi (Professore Emerito di Scienza delle Finanze all’Università di Pavia) e Monica Frassoni (ex co-Presidente del Partito Verde Europeo). Per raggiungere il milione di firme c’è tempo fino al 20 gennaio 2021. E proprio ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Riscaldamento globale Riscaldamento globale: dopo la covid non cambia nulla Focus Maltempo, climatologo: "Secondo scenario peggiore, eventi estremi in aumento in Europa"

