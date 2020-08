Rinnovata Vera 11, al via le riprese di sei episodi inediti: la trama del primo giallo della nuova stagione (Di venerdì 28 agosto 2020) Vera 11 ci sarà e sta per entrare in produzione: Brenda Blethyn ritorna nel ruolo dell'acuta ispettrice protagonista della serie di ITV, che ha appena confermato l'intenzione di produrre sei nuovi episodi del pluripremiato giallo ambientato nella contea inglese di Northumberland. Il rinnovo di Vera 11 arriva - certo non a sorpresa - dopo l'incredibile successo della decima stagione, che ha spinto ITV ad ordinare sei nuovi film alla casa di produzione Silverprint Pictures: le riprese inizieranno questo autunno e dureranno fino a Natale. L'obiettivo è trasmettere Vera 11 nel 2021. Inoltre ulteriori quattro episodi di Vera saranno girati nella primaVera del 2021 per ... Leggi su optimagazine

PaolaDiGiulio1 : RT @JacobinItalia: La violenza della polizia in Wisconsin è una episodio in cui saggiare l’affidabilità del Partito democratico. La rinnova… - MassimoCarlotto : RT @JacobinItalia: La violenza della polizia in Wisconsin è una episodio in cui saggiare l’affidabilità del Partito democratico. La rinnova… - Rotterdammer4 : RT @JacobinItalia: La violenza della polizia in Wisconsin è una episodio in cui saggiare l’affidabilità del Partito democratico. La rinnova… - ManginiE : RT @JacobinItalia: La violenza della polizia in Wisconsin è una episodio in cui saggiare l’affidabilità del Partito democratico. La rinnova… - JacobinItalia : La violenza della polizia in Wisconsin è una episodio in cui saggiare l’affidabilità del Partito democratico. La ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovata Vera La scuola New Arte in Danza riapre con una sede rinnovata Battipaglia News Bonomi a sindacati: rinnovo contratti ma siano rivoluzionari

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - "All'accusa che i leader sindacali hanno rivolto a Confindustria di non volere i contratti abbiamo risposto con chiarezza che Confindustria i contratti li vuole sottoscrivere e ...

Carlo Bonomi: "Vogliamo rinnovare i contratti ma siano rivoluzionari"

Il numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi, torna ad attaccare il governo: le misure adottate per affrontare la pandemia sono state troppo frammentate. A fronte dell’impegno di 100 miliardi di euro, ...

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - "All'accusa che i leader sindacali hanno rivolto a Confindustria di non volere i contratti abbiamo risposto con chiarezza che Confindustria i contratti li vuole sottoscrivere e ...Il numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi, torna ad attaccare il governo: le misure adottate per affrontare la pandemia sono state troppo frammentate. A fronte dell’impegno di 100 miliardi di euro, ...