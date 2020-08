Rientro a scuola a settembre: le richieste di esonero degli insegnanti. Allarme in Veneto, Liguria e Campania (Di venerdì 28 agosto 2020) Con l’approssimarsi di settembre cominciano ad arrivare ai presidi le lettere di docenti in condizioni di salute «fragili» che chiedono di essere esonerati. Cosa dicono le regole Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : Rientro scuola Rientro a scuola a settembre 2020: le richieste di esonero degli insegnanti Corriere della Sera Le scuole dei Comuni dell’Asse del Sempione pronte per settembre. Le dichiarazioni dei Dirigenti Scolastici

Dalle aule ai servizi e alla didattica a distanza e in presenza: gli istituti scolastici si sono organizzati per un rientro a scuola in sicurezza con le misure necessarie Asse del Sempione – Il mese d ...

La rabbia dei dirigenti scolastici: «L'incertezza ci sta logorando, ripartire sarà un'odissea»

Entrare in classe? Sarà un'odissea. Stanchi, ma soprattutto sconcertati dal continuo cambiamento delle regole anti-Covid: i dirigenti scolastici pugliesi, alle prese da settimane con gli adeguamenti s ...

