Ricordami è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso prima dell’album da solista: la data di uscita (Di venerdì 28 agosto 2020) Il titolo del nuovo singolo di Tommaso Paradiso sarà Ricordami. Il brano è il quarto step della carriera solista del cantautore romano dopo lo split con la sua ex band Thegiornalisti. L'artista lo ha annunciato nell'ultima ora sul suo canale Instagram. L'anteprima mostra l'artwork del singolo, un dipinto di una nave con passeggeri e orchestra a bordo. Ricordami, il nuovo brano dell'artista romano, sarà fuori il 2 settembre su tutti i digital stores e dal 4 settembre su tutte le radio. Dopo Non Avere Paura, I Nostri Anni e Ma Lo Vuoi Capire? il cantautore anticipa ancora l'album di debutto della sua carriera solista, la cui uscita è stata recentemente ... Leggi su optimagazine

IlContiAndrea : #Ricordami è il titolo del nuovo singolo di #TommasoParadiso - EndCent : Tommaso Paradiso, dal 2 settembre fuori il nuovo singolo “Ricordami” - ClaudiaAssanti : RT @Spettakolo_mag: Nuovo singolo per #TommasoParadiso #ricordami - Spettakolo_mag : Nuovo singolo per #TommasoParadiso #ricordami - SpettacoliNEWS : Tommaso Paradiso: #Ricordami, il nuovo singolo fuori il 2 settembre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordami nuovo

Musicalnews.com

La Valle d’Aosta è l'unica regione che nelle ultime 24 ore non ha registrato nemmeno un positivo, mentre la regione che fa registrare il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia con 269, seguita da ...recuperali. Registrati. Accedi tramite la tua email: Per favore, correggere i seguenti errori di input: dummy Email * Password * Ricordami Entra Non ricordi la tua login e/o la password? (Il Manifesto ...