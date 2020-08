Rete Unica, Vodafone, Wind Tre, Sky: “Incontro costruttivo con Governo e Cdp” (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – “Gli accordi in discussione sono solo il punto di partenza” ed è “molto apprezzabile la disponibilità del Governo a condividere con tutti gli operatori, sin da questa fase iniziale, la definizione del progetto” offrendo loro “la possibilità di contribuire con il proprio vasto bagaglio di competenze per accelerare la diffusione su tutto il territorio nazionale dell’accesso a Internet a banda ultra larga, secondo norme e regole che garantiscano un mercato di servizi equo, competitivo e trasparente”. Questo il commento degli amministratori delegati di Sky Italia Maximo Ibarra, Vodafone Italia Aldo Bisio e Wind Tre Jeffrey Hedberg, al termine dell’incontro avvenuto oggi in conference call con i ministri dell’Economia Roberto Gualtieri, dello ... Leggi su quifinanza

fleinaudi : Oggi #BuonaPagina ha scelto per voi “No ai bluff sulla rete unica” di @boccadutri e @CarloStagnaro @ilfoglio_it… - rtl1025 : ??? 'Per la rete unica di #telecomunicazioni si metteranno soldi pubblici dentro una Spa privata. A difendere cresci… - fattoquotidiano : FIBRA Il progetto Fibercop – una nuova società della rete – va avanti nelle modalità desiderate dall’ex monopolista… - DarioConti1984 : Rete Unica: per SKY, Vodafone e Wind Tre fondamentale l'indipendenza della governance | - Ettore572 : RT @IoFausto: @borghi_claudio Rete Unica - Lavoro E Cassa Integrazione -