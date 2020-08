Resident Evil, nuova serie TV in lavorazione per Netflix (Di venerdì 28 agosto 2020) Il videogame 'Resident Evil' ha nutrito una fortunata serie di sei film, capitanati dal regista e sceneggiatore Paul W. S. Anderson e dall'attrice Milla Jovovich. Ora il survival horror con gli zombi ... Leggi su quotidiano

NetflixIT : I segreti scoperti a New Raccoon City sono l'inizio della fine per Jade e Billie Wesker. Il live action di Resident… - Castrese7 : RT @NetflixIT: I segreti scoperti a New Raccoon City sono l'inizio della fine per Jade e Billie Wesker. Il live action di Resident Evil, un… - HorrorItalia24 : ? RESIDENT EVIL, si avvicina la serie targata NETFLIX! ? Cosa nasconderà questo copione del promo episodio 'Welcom… - MansardaPodcast : RT @leganerd: Resident Evil: ufficiale la serie TV su Netflix, i primi dettagli ? - kniarm : @subtanyarl resident evil pertama-finale? -