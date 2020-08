«Resident Evil» diventa una serie tv Netflix (Di venerdì 28 agosto 2020) Resident Evil rinasce ancora, questa volta come serie tv targata Netflix. È quanto ha annunciato lo stesso colosso streaming, che ha rivelato il progetto, già in via di sviluppo, di una nuova trasposizione, questa volta televisiva della popolare saga di videogame di Capcom, che in passato ha dato origine a una serie di film interpretati da Milla Jovovich (qui nella foto di apertura), conclusasi con Resident Evil: The Final Chapter nel 2017, che nel complesso ha incassato 1,2 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il primo gioco della serie di videogame survival horror Resident Evil è stato rilasciato nel 1996: da allora, è diventato un franchise con 135 titoli (tra cui ... Leggi su gqitalia

